Kamer worstelt met kweken van embryo’s voor onderzoek

,

Een wetsvoorstel van D66 en VVD om het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken, lijkt nog niet te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

De christelijke partijen SGP en ChristenUnie zijn hoe dan ook tegen, net als NSC. Ook de PVV, de grootste partij in de Kamer, toonde zich tijdens een Kamerdebat over de wet kritisch.

Verbetering ivf-behandelingen

Indieners Jan Paternotte (D66) en Harry Bevers (VVD) willen met het voorstel een einde maken aan het verbod op het kweken van embryo’s alleen voor medische experimenten. Zij denken dat het wegnemen van deze belemmering tot doorbraken kan leiden bij onder meer de verbetering van ivf-behandelingen en het vroegtijdig opsporen van erfelijke ziektes.

Designer baby’s

De felste kritiek kwam van NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger. Zij vreest een hellend vlak waarbij de grenzen van de wetenschap steeds verder worden opgerekt. Zij erkende dat het voorstel kan helpen de slagingskans van ivf-behandelingen te vergroten. Maar dat gaat “ten koste van het gebruik van embryo’s als ding”.

Het toestaan van onderzoek met gekweekte embryo’s is een stap richting “designerbaby’s en mini-me’s”, waarschuwde Hertzberger. “Ik denk dat het het beste is als wij in Nederland deze deur dicht laten.” Het kwam haar op felle kritiek te staan van D66’er Wieke Paulusma, die sprak van “scenario’s die mevrouw Hertzberger bij elkaar heeft gefantaseerd”.

Lijden besparen

Waar ChristenUnie en SGP hameren op de bescherming van menselijk leven, hoe pril ook, is een tegenstem voor het CDA nog geen uitgemaakte zaak. De partij vindt ook “de waardigheid van toekomstig leven dat lijden bespaard kan blijven” zwaar wegen, zei Kamerlid Harmen Krul. Toch is ook hij beducht voor het ‘hellend vlak’ waar ook Hertzberger voor waarschuwde.

Of het wetsvoorstel het gaat halen, werd uit het debat nog niet duidelijk. Dat komt ook doordat partijen als BBB, DENK, Volt en JA21 er niet bij waren. De wetsbehandeling wordt op een later moment voortgezet. De initiatiefnemers krijgen dan eerst de gelegenheid om alle gestelde vragen te beantwoorden. (ANP)

Meer over:EthiekOnderzoek en wetenschapPolitiek

  • This field is hidden when viewing the form
10:41 Kamer worstelt met kweken van embryo's voor onderzoek
