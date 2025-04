Kankermedicijn ook na kort geding fabrikant niet vergoed

Het medicijn abemaciclib leidt niet tot een hogere overlevingskans, maar geeft wel bijwerkingen. Artsen zien geen meerwaarde in de behandeling. Het Zorginstituut adviseert minister Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom om het medicijn niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering.

Herbeoordeling na uitspraak van rechter

De herbeoordeling volgt na een kort geding van de fabrikant tegen het Zorginstituut. De rechter concludeerde in juni 2024 dat het Zorginstituut onderdelen van het eerste pakketadvies onvoldoende had onderbouwd. Het Zorginstituut is niet in hoger beroep gegaan tegen dit vonnis en heeft een volledige herbeoordeling gedaan met een ander beoordelingsteam. In de herbeoordeling heeft het Zorginstituut uitgebreid toegelicht welke richtlijnen en criteria zijn gebruikt en waarom het Zorginstituut vindt dat de fabrikant onvoldoende onderbouwd heeft dat abemaciclib meerwaarde heeft. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van onafhankelijke experts is het eens met de herbeoordeling.