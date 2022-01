Karina Raaijmakers (NZa): zoek snellere zorg in ander ziekenhuis

Karina Raaijmakers, directeur bij de Nederlandse Zorgautoriteit, benadrukt in de Tweede Kamer dat patiënten soms sneller een medische behandeling kunnen krijgen als ze naar een ander ziekenhuis gaan. Zeker nu de planbare zorg weer wordt opgeschaald na de laatste coronagolf. Mensen kunnen dat aankaarten bij hun huisarts of laten regelen door hun zorgverzekeraar, maar veel mensen zijn zich daar niet bewust van en wachten soms langer op een operatie dan nodig is.