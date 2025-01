Karremans en Kamer bezorgd over stijging euthanasie jongeren

Zowel VWS-staatssecretaris Vincent Karremans als de Tweede Kamer is bezorgd over het toenemende aantal jonge mensen dat om euthanasie verzoekt vanwege ernstig psychisch lijden.

Karremans benadrukte gisteren in een Kamerdebat dat “hoe verdrietig” deze wens ook is, er altijd een zorgvuldige procedure wordt gevolgd. Daarbij wordt een verzoek slechts in een klein aantal gevallen ingewilligd.

Cijfers van het Expertisecentrum Euthanasie tonen aan dat tussen 2012 en 2021 het aantal jongeren dat door psychisch lijden in aanmerking wil komen voor euthanasie, is verviervoudigd. Het gaat om 397 aanmeldingen van jongeren onder de 24 jaar.

De onderzoekers vinden het opvallend dat driekwart van de verzoeken tot actieve levensbeëindiging door vrouwen werd gedaan. Slechts 3 procent van de aanvragen vanwege psychische nood leidde daadwerkelijk tot euthanasie, die wordt uitgevoerd door een arts.

Karremans vindt het te makkelijk om bij de toename van euthanasiewensen om psychische problemen te wijzen naar een mogelijk falen van de geestelijke gezondheidszorg. Sommige partijen denken dat, omdat er in de ggz lange wachtlijsten zijn door personeelstekorten en complexe zorgvragen niet tijdig worden aangepakt. De staatssecretaris is bezig om dat te verbeteren, zei hij. (ANP)