Kempenhaeghe benoemt nieuwe bestuurder

Van Geenen werkt momenteel als lid van het college van bestuur van HAS green academy in Den Bosch en Venlo. Hij heeft een achtergrond in economie en artificiële intelligentie. Zijn eerdere ervaringen heeft hij opgedaan bij het ministerie van Economische Zaken, Achmea zorg en UMC Utrecht. Hij zal, samen met Anouk Vermeer-de Boer, de raad van bestuur van Kempenhaeghe gaan vormen.

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is een expertisecentrum voor epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en omvat eveneens onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse. Annemiek Jetten, voorzitter raad van toezicht: “We hebben in Erwin van Geenen een wijze en doortastende bestuurder gevonden met kennis en ervaring in zowel zorg als onderwijs. Samen met Anouk Vermeer zal hij de uitdaging uitgaan om met oog voor vernieuwing en duurzaamheid de toekomst van Kempenhaeghe vorm te geven.”

Erwin van Geenen heeft er zin in: “Kempenhaeghe is een prachtige organisatie die gespecialiseerde zorg, onderwijs en onderzoek verenigt. De insteek om deze domeinen in samenhang aan te bieden, spreekt me zeer aan.”