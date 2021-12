Kennemerhart en Zorggroep Reinalda bereiken fusieakkoord

Door een fusie menen Kennemerhart en Zorggroep Reinalda de kwaliteit en continuïteit van de ouderenzorg beter te kunnen garanderen in de regio. “En een fusie helpt de ambities ten aanzien van specialisering, modernisering van huisvesting en zorgtechnologie beter te realiseren. Voor medewerkers draagt een fusie bij aan ruimere ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden. Voor bewoners en cliënten genereert een fusie meer keuzevrijheid in het dienstenpakket van wonen, zorg en welzijn”, aldus de organisaties.

Intensieve samenwerking

Zorggroep Reinalda en Kennemerhart zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over hoe invulling te geven aan de uitdagingen ten aanzien van de ouderenzorg in de regio. Ze werken al jaren intensief samen op diverse terreinen. “Het is tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat wij samen sterker en beter voorbereid zijn op de enorme opgave in de ouderenzorg die er nu en in de toekomst ligt”, zegt Audrey van Schaik, bestuursvoorzitter van Kennemerhart.

“Het complementaire karakter van het aanbod en de grote verwantschap in missie, visie en beleid zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle integratie”, vertelt Carolien Koning, bestuurder Zorggroep Reinalda. De ondernemingsraden, de (V)VAR, de medische adviesraad en de cliëntenraden steunen de voorgenomen fusie.

In het bootje bij de ACM

Vanaf januari start het externe traject voor het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM. De vvt-organisaties hopen de fusie begin juli 2022 te realiseren.