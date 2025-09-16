Keurmerkinstituut: Jeugdbescherming Noord voldoet weer aan regels

Jeugdbescherming Noord voldoet volgens het Keurmerkinstituut weer aan regels over kwaliteit en veiligheid. De organisatie staat nog onder verscherpt toezicht van de IGJ.

Het Keurmerkinstituut meldde vorig jaar dat Jeugdbescherming Noord allerlei zaken rond het waarborgen van goede werkprocessen niet op orde had. Volgens recent onderzoek van het instituut voldoet de jeugdzorgorganisatie in Drenthe en Groningen daar nu wel weer aan. Het Keurmerkinstituut gaat over de wettelijk verplichte certificatie voor uitvoerders van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Niet de juiste bescherming

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) constateerden in juli juist dat jongeren en hun ouders bij Jeugdbescherming Noord niet de juiste bescherming en begeleiding krijgen.

Het Keurmerkinstituut benadrukt alleen te kijken naar specifieke regels. “Dat betekent niet dat we geen kennisnemen van de zorgen die leven bij ouders, verzorgers en andere belanghebbenden.” (ANP)