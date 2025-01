Kinder-ic’s vol met RS-patiënten

Ongeveer de helft van de negentig kinder-ic-bedden is bezet door kinderen met het RS-virus, aldus de NVK. Daardoor komt druk te staan op de geplande zorg op kinder-ic’s. In meerdere ziekenhuizen worden operaties of behandelingen voor kinderen uitgesteld.

“We realiseren ons dat dit ontzettend vervelend is voor de kinderen en ouders die hiermee te maken krijgen,” zegt Lissy de Ridder, voorzitter van de NVK. “Het is een lastige keuze, maar door deze maatregelen kunnen we de meest acute zorg garanderen en ieder ernstig ziek kind helpen.”

Zorg gewaarborgd

Volgens De Ridder is de zorg voor zieke kinderen op ic’s nog altijd gewaarborgd: “Kinderartsen in heel Nederland werken intensief samen om opnames en eventuele overplaatsingen zo goed mogelijk te coördineren. In sommige regio’s wordt contact gelegd met ziekenhuizen over de grens, maar ook daar is het druk.”

Vanwege de volle ic’s moeten ouders met hun zieke kind soms verder reizen. “Dit is natuurlijk voor niemand ideaal, maar het zorgt er wel voor dat ieder kind de juiste zorg krijgt”, aldus de voorzitter.

Elk jaar worden er honderden kinderen met het RS-virus opgenomen in het ziekenhuis, waarvan ongeveer 150 tot 200 op de ic. Het RS-virus is een veelvoorkomend verkoudheidsvirus, dat vooral in de herfst en de winter heerst. Het virus is met name gevaarlijk voor te vroeg geboren baby’s, kinderen met het syndroom van Down of met een aangeboren hartafwijking.

Vanaf komend najaar kunnen baby’s voor hun eerste levensjaar worden ingeënt tegen het virus. De Ridder verwacht dat hiermee de druk op de kinder-ic’s zal afnemen. (ANP)