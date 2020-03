Kinderarts Creemers gaat Deventer Ziekenhuis leiden

Desiree Creemers gaat op 1 juni aan de slag als voorzitter van de raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis. Ze neemt deze functie over van Gita Gallé, die met ingang 1 april bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima voor kinderoncologie is.

Kinderarts Creemers (54) is momenteel medische directeur in Rijnstate, een functie die ze sinds 2013 vervult. Eerder was ze in het ziekenhuis in Arnhem medisch manager. Als kinderarts legde Desiree haar basis in het RadboudUMC en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Met deze combinatie brengt zij zowel bestuurlijke ervaring als kennis en kunde als medisch specialist mee naar Deventer. “De raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de medische staf. Ook zijn wij een ziekenhuis met een sterke focus op regionale netwerkzorg en innovatie”, zegt haar toekomstig collega-bestuurder Eric Kroon. “Wij zien in Desiree Creemers een kundig bestuurder als het gaat om die samenwerking, ontwikkeling en verbinding.”

Creemers zegt uit te zien naar haar kennismaking met het Deventer Ziekenhuis. “We focussen ons op dit moment, zowel in Arnhem als in Deventer, natuurlijk eerst op de zorg voor patiënten en medewerkers in het kader van corona. Maar ik zie uit naar mijn opdracht om samen met alle medewerkers, met patiënten en met ketenpartners in de regio, verder te bouwen aan goede patiëntenzorg.”