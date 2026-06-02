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Thema: Ggz
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Minister Sterk: jongeren die stoppen met eten niet naar hospice

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Jongeren die stoppen met eten en drinken om op die manier een einde aan hun eigen leven te maken, moeten niet in een hospice terechtkomen. Volgens minister Mirjam Sterk (Jeugd) moet er eerder passende zorg komen voor de jongeren, waardoor het niet zover hoeft te komen.

“Niet meer willen leven zegt iets over hoe ernstig iemands lijdensdruk is. Het is daarom des te belangrijker dat (jonge) mensen tijdig passende zorg en ondersteuning krijgen, die echt aansluit bij hun problematiek en zorgvraag”, schrijft de CDA-minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Hospices moeten zich volgens Sterk richten op het verzorgen van mensen die bijna overlijden. “Daarbij past niet dat jongvolwassenen met psychische problematiek en een bewust stoppen met eten en drinken-wens worden opgenomen. Hospicezorg is niet passend voor deze jongvolwassenen.” Ze zegt ervanuit te gaan dat hospices geen jongeren meer opnemen.

Zorgelijk

Sterk reageert met de brief op nieuwsberichten uit februari en maart over jongeren die niet meer willen leven en voor zorg in een hospice zijn opgenomen. In die hospices stoppen zij dan met eten en drinken om een einde aan hun leven te kunnen maken. “Het kabinet vindt het beeld uit de rapportage erg zorgelijk en pijnlijk. Helemaal omdat het over jongvolwassenen gaat”, aldus de minister.

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de jeugdzorg kampen met grote tekorten. De gemiddelde wachttijd voor jeugdzorg is tien maanden. Sterk wil het ggz-systeem veranderen om meer ruimte te maken voor complexe zorg. Een van de manieren om hier geld voor te krijgen, is om niet meer alle zorg in de ggz te vergoeden. Zo wil het kabinet dat alleen nog zorg van zorgverleners die een contract hebben bij de zorgverzekeraar wordt vergoed. (ANP)

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