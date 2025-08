Kleine brand in Maastricht UMC+

De brand is ontstaan in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 augustus in een lege ruimte tussen twee verpleegafdelingen in een stroomcontactdoos. Er zijn geen gewonden.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar er was sprake van forse rookontwikkeling en stank in het betreffende bouwgedeelte. Deze is bestreden door extra ventilatie. Eén afdeling is ontruimd. De patiënten zijn intern verplaatst.

Om 8.45 uur was de situatie in het Maastricht UMC+ weer onder controle. De afdeling was weer grotendeels in gebruik en de patiëntenzorg kon als vanouds worden voortgezet.