Personeel Maastricht UMC+ vreest voor veiligheid IC-patiënten

Dat meldt De Limburger op basis van een brief die medewerkers naar de raad van bestuur hebben gestuurd.

Basisbezetting

Het gaat om de medium care en de units D3, E3 en F3 waar mensen worden opgenomen na een hartoperatie of aan de beademing liggen. Volgens de zorgmedewerkers wordt de basisbezetting niet gehaald en worden verpleegkundigen in opleiding volledig meegeteld in de planning. Dat is risicovol voor de patiëntveiligheid.

De intensive care van het Maastricht UMC+ is onderdeel van het Centrum voor Acute en Kritieke Zorg. De directie van het centrum heeft een plan met actiepunten gemaakt.

Het ziekenhuis zegt in een reactie aan RTV Maastricht dat de bezetting van de intensive care altijd volgens de geldende richtlijnen is en er geen twijfel is over de kwaliteit van zorg. De raad van bestuur zegt dat het plan met actiepunten voortvarend wordt opgepakt.