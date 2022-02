KNMG lanceert nieuwe website tegen belangenverstrengeling

Kennisuitwisseling met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is volgens de KNMG belangrijk voor innovatie van de zorg, waarvoor de zorgprofessional ook geld mag krijgen. Maar een financiële relatie waarbij een leverancier probeert om via de zorgprofessional meer producten te verkopen, is verboden.

Belangenverstrengeling

Kun je dat ene relatiegeschenk wel aannemen? Moet je wel of niet ingaan op de uitnodiging om zitting te nemen in die speciale adviesraad? Enkele onderwerpen met elk hun eigen checkvragen komen op hoeblijfikonafhankelijk.nl aan bod. Deze geven inzicht in de belangrijkste regels en weegfactoren ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Zorgpartners

De regels die belangenverstrengeling in de zorg moeten voorkomen, zijn opgesteld door zorgpartners in samenwerking met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze zijn vastgelegd in twee gedragscodes: de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).