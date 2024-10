Koepels bezorgd over zorgtoegang voor kwetsbare vluchtelingen

De Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), TBS Nederland, VKN en Valente maken zich zorgen over de toegang tot psychische zorg voor vluchtelingen. In een brief aan de Tweede Kamer doet het gezelschap een dringend beroep om de zorg voor kwetsbare vluchtelingen in kliniek Veldzicht toegankelijk te houden.