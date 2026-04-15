Koopmans nieuwe voorzitter NVvP

Anne Koopmans is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Ze volgt Niels Mulder op, die de afgelopen vier jaar de bestuursvoorzitter was.

Koopmans is psychiater in de transculturele psychiatrie bij PsyQ in Utrecht. Binnen de NVvP was ze bestuurslid van de afdeling transculturele psychiatrie en redactielid van het tijdschrift De Psychiater. 

Verantwoordelijkheid

Koopmans vindt dat de beroepsgroep een verantwoordelijkheid heeft in het aanpakken van problemen in de ggz. Ze wil psychiaters stimuleren hun rol als medisch leider nadrukkelijker te pakken, binnen de zorg en in het maatschappelijk debat. 

Laten zien

Als voorzitter wil Koopmans zich inzetten voor de zichtbaarheid en profilering van de psychiatrie en de rol van psychiaters in de samenleving. “Psychiaters hebben een belangrijk en mooi vak. Dat moeten we vaker laten zien”, aldus Koopmans. 

Koopmans vormt het NVvP-verenigingsbestuur samen met Marja van ’t Spijker (vicevoorzitter), Aukelien van Nijen, Jeroen Koning, Marco Bottelier, Tanja Berger en Dwight Grondel.

