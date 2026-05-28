Ouderenzorg en ggz in West-Brabant sluiten samenwerking

De zorgorganisaties GGZ WNB, Groenhuysen en tanteLouise hebben op donderdag 28 mei officieel een langdurige samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De organisaties hebben hierin afspraken gemaakt over de uitwisseling van expertise.

Dit is vooral belangrijk op momenten dat snelheid en deskundigheid cruciaal zijn, zoals bij crisissituaties of complexe zorgvragen in de avonden, nachten en weekenden. De afspraken bieden daarnaast meer duidelijkheid voor verwijzers, zoals huisartsen, en dragen bij aan continuïteit van zorg.

“Deze afspraken zorgen voor continuïteit in situaties waarin snelheid en deskundigheid cruciaal zijn, met respect voor ieders verantwoordelijkheid en expertise”, aldus Jasper Schetters, bestuurder GGZ WNB.

Geen eilanden

“In een tijd van schaarste aan zorgprofessionals kunnen we het ons niet permitteren om op eilanden te blijven werken. Door expertise over domeingrenzen heen te benutten en elkaars achterwacht te zijn, houden we de zorg kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk”, zegt Heleen van Nispen, bestuurder van Groenhuysen.

Sinds 2021 voert het crisisteam van GGZ WNB acute beoordelingen uit voor ouderen in onveilige situaties, waarna de ouderenzorgorganisaties zo nodig direct een tijdelijke opnameplek faciliteren. Eind 2024 werd dit uitgebreid: basisartsen in opleiding binnen de GGZ kunnen buiten kantoortijden rekenen op medisch-somatisch advies van specialisten ouderengeneeskunde.