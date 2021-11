Kostbare scheiding van farmaceuten Roche en Novaris

De banden tussen de Zwitserse farmaceuten Roche en Novartis worden doorgesneden. Novartis kondigde aan zijn belang in Roche terug te verkopen aan die onderneming, waarmee er een einde komt aan een twee decennia durend verbond tussen de twee. Met de deal is een bedrag gemoeid van bijna 18 miljard euro.

De familie Hoffmann-La Roche, de oprichters van Roche krijgen een korting van 13 procent op de stukken gelet op de slotkoers van de aandelen Novartis van woensdag. Maar ook Novartis, die eerder probeerde Roche in zijn geheel over te nemen, profiteert van de deal. Het bedrijf boekte een meerwaarde van ruim 12 miljard euro op de investering.

Geld

Het geld is bij Novartis zeer welkom, zeker nu de overnamekosten in de farmaceutische sector de pan uit rijzen en geneesmiddelenproducenten middelen nodig hebben om kostbare nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Topman Vas Narasimhan van Novartis heeft sinds zijn aanstelling in 2018 werk gemaakt van het hervormen van het bedrijf.

Sandoz

Vorige week kondigde Narasimhan aan dat hij opties onderzoekt voor de divisie voor generieke-drugs Sandoz, dat te lijden heeft gehad onder kelderende prijzen en stevige concurrentie. Novartis zal het geld van de deal gebruiken voor investeringen, het verhogen van het dividend, overnames en het terugkopen van aandelen.

Stemrecht

Roche is van plan de gekochte aandelen in te trekken. Het bedrijf heeft een zogeheten dual-class aandeelhoudersstructuur, met stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde aandelen. De overeenkomst zorgt ervoor dat de familie Hoffmann-La Roche, zijn stemrecht ziet stijgen van iets meer dan de helft tot ongeveer 67,5 procent. Het percentage van de onderneming dat in handen is van het publiek zal stijgen van 16,6 procent tot bijna een kwart.

Winst

Novartis bezit een derde van de stemgerechtigde aandelen van Roche. De farmaceut maakte de afgelopen twee decennia een jaarlijkse winst van 10 procent op deze aandelen. (ANP)