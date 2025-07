‘OK’s kunnen veel efficiënter’

Door OK-complexen te optimaliseren, kunnen ziekenhuizen de wachttijden significant verlagen. Daardoor helpen ze met hetzelfde geld meer patiënten, aldus adviesbureau KPMG in de studie ‘Toegang tot zorg’. Leiderschap is de belangrijkste sleutel tot een verbeterde benutting.

Beeld: Vadim / Stock.adobe.com

In het rapport beschrijft KPMG een aanpak die “leidt tot aantoonbare resultaten”, met vele procentpunten verbetering in de OK-benutting. Ter illustratie: voor een middelgroot STZ-ziekenhuis kan dit per procentpunt efficiëntieverbetering een margetoename opleveren van ongeveer 200.000 tot 400.000 euro per procentpunt.

Efficiëntieverbetering

In het rapport verkent KPMG vijf maatregelen die leiden tot efficiëntieverbetering. Het leiderschap moet ervoor zorgen dat er een “heldere visie, doelen en richtlijnen voor samenwerking tussen het bestuur, de OK, IC en verpleegafdelingen” is en gericht is op samenwerking. Dan voelen teamleden zich gesteund en gemotiveerd om samen te werken, om “de emotionele reacties op verandering te begrijpen”.

Benchmarks vergelijken

Interne data, zoals OK-benutting, starten wisseltijden, uitloop en leegstand (niet-benutte sessietijd) moeten worden vergeleken met benchmarks om verbetermogelijkheden te zien. Het proces rond de OK’s moet beter. Dat kan onder meer door standaardisatie van onder meer de start- en wisseltijden en de zorglogistiek.

Efficiënt roosteren en plannen is een kerncomponent van OK-optimalisatie, stelt KPMG. De plandynamiek moet meer voorspelbaar worden en verruiming van de openingstijden kan helpen. Het vijfde advies is het gestructureerd implementeren van verbeterinitiatieven. Doordat de initiatieven vaak door eigen werknemers worden bedacht en gestart, is er vanaf het begin meestal al draagvlak, verwacht het adviesbureau.

Essentieel is dat de basis op orde moet zijn. Dat wil zeggen: betrouwbare data, een helder planningsreglement en duidelijke basisafspraken.