Kraamzorg krijgt 10 procent coronatoeslag

Dat blijkt uit een brief die Zorgverzekeraars Nederland vrijdagavond aan de brancheorganisatie voor de kraamzorg heeft gestuurd.

Krappe tarieven

Kraamzorgorganisaties zitten in de afgelopen jaren al financieel moeilijk. Begin 2020 kwam Zorg in Nederland, een van de grootste ondernemingen in de sector, al zover in de financiële problemen dat salarissen niet meer betaald konden worden. Voor de eerste vier maanden van het jaar hebben zorgverzekeraars de salarisbetalingen voorgeschoten. In februari werd er in de Tweede Kamer ook gedebatteerd of kraamzorgaanbieders zo krap zitten omdat de tarieven te laag zijn.

De zorgverzekeraars erkennen de discussie over krappe tarieven en stellen dat de financiële impact van de corona-uitbraak mogelijk fataal zou kunnen zijn voor de kraamzorgaanbieders als ze niet een beetje extra zouden krijgen.

‘Onzekerheid’

“De corona crisis brengt onzekerheid in gezinnen met een pasgeboren kind en vereist maatregelen die grote impact hebben op de verzorging. De inzet van kraamzorg in deze gezinnen is daarbij zeer gewenst en continuïteit van de kraamzorgsector is noodzakelijk”, schrijft ZN-directeur Zorg Wout Adema.

24 uur

De kraamzorgaanbieders kunnen van 1 april tot 1 juli 10 procent toeslag in rekening brengen voor de eerste 24 uur kraamzorg die wordt geleverd. Na 24 uur geldt het normale tarief.

ZN benadrukt dat deze toeslag los staat van een pakket steunmaatregelen voor zorgaanbieders, waar dit weekend de laatste hand aan wordt gelegd.