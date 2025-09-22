Krant: regering-Trump linkt paracetamol aan autisme

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten willen het publiek gaan waarschuwen dat gebruik van paracetamol in de vroege zwangerschap het risico op autisme bij hun kinderen kan vergroten, melden ingewijden aan The Washington Post.

Aanleiding zijn recente onderzoeken, onder meer van het Mount Sinai-ziekenhuis in New York en de Harvard-universiteit, die zouden kunnen wijzen op een mogelijk verband tussen vroeg gebruik van paracetamol en een verhoogd risico op autisme bij kinderen, schrijft de krant. In de Verenigde Staten, Nederland en veel andere landen geldt de inname van paracetamol tijdens de zwangerschap als veilig.

Aankondiging

President Donald Trump gebruikte zondag de herdenkingsdienst van de vermoorde activist Charlie Kirk om vooruit te lopen op een aankondiging die hij maandag vanuit het Witte Huis wil doen. “Ik denk dat we een antwoord op autisme hebben gevonden”, zei Trump. “Het wordt een van de belangrijkste persconferenties die ik ooit heb gehouden.”

Folinezuur

Daarnaast willen de autoriteiten de aandacht vestigen op leucovorine, ook bekend als folinezuur, als mogelijke behandeling voor autisme. Dit geneesmiddel wordt normaal ingezet tegen bijwerkingen van bepaalde behandelingen en bij een tekort aan vitamine B9. In klinische studies met kinderen met autisme toonde het middel volgens sommige onderzoekers verbeteringen in spraak en taalbegrip, schrijft The Washington Post. Die studies zijn volgens mediaberichten echter nog in een pril stadium. (ANP)