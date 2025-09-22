Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reacties 1 Delen
Print

Krant: regering-Trump linkt paracetamol aan autisme

,

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten willen het publiek gaan waarschuwen dat gebruik van paracetamol in de vroege zwangerschap het risico op autisme bij hun kinderen kan vergroten, melden ingewijden aan The Washington Post.

Aanleiding zijn recente onderzoeken, onder meer van het Mount Sinai-ziekenhuis in New York en de Harvard-universiteit, die zouden kunnen wijzen op een mogelijk verband tussen vroeg gebruik van paracetamol en een verhoogd risico op autisme bij kinderen, schrijft de krant. In de Verenigde Staten, Nederland en veel andere landen geldt de inname van paracetamol tijdens de zwangerschap als veilig.

Aankondiging

President Donald Trump gebruikte zondag de herdenkingsdienst van de vermoorde activist Charlie Kirk om vooruit te lopen op een aankondiging die hij maandag vanuit het Witte Huis wil doen. “Ik denk dat we een antwoord op autisme hebben gevonden”, zei Trump. “Het wordt een van de belangrijkste persconferenties die ik ooit heb gehouden.”

Folinezuur

Daarnaast willen de autoriteiten de aandacht vestigen op leucovorine, ook bekend als folinezuur, als mogelijke behandeling voor autisme. Dit geneesmiddel wordt normaal ingezet tegen bijwerkingen van bepaalde behandelingen en bij een tekort aan vitamine B9. In klinische studies met kinderen met autisme toonde het middel volgens sommige onderzoekers verbeteringen in spraak en taalbegrip, schrijft The Washington Post. Die studies zijn volgens mediaberichten echter nog in een pril stadium. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22 sep 2025 Belangenvereniging: mensen met autisme hebben juist begrip nodig
22 sep 2025 Deel jongeren overweegt stamceldonatie bij ontvangst brief
22 sep 2025 'Stille pandemie: steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica'
22 sep 2025 Krant: regering-Trump linkt paracetamol aan autisme
19 sep 2025 VWS wil snel gesprek over kinderhartchirurgie

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties 1

  1. Frank Conijn

    Het blijkt wederom dat Trump niet weet wat degelijke wetenschap is of dat hij het wel weet maar er lak aan heeft omdat hij wil scoren in de publieke opinie.
    .
    Een verband wil nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband is. Zo kan een slechte gezondheid nopen tot vaker gebruik van paracetamol en tegelijkertijd een verhoogde kans op autisme van het kind geven. Dan is dus de gezondheid de veroorzakende factor van beiden en hoeft paracetamol helemaal geen verhoogd risico te geven.
    .
    Ook hoor je als president geen middel aan te prijzen waarvan het wetenschappelijke bewijs zich nog in een pril stadium bevindt. Dat deed hij ook al tijdens de covidpandemie, waarin hij zelfs suggereerde dat een infuus met chloor zou helpen! (Het ging in werkelijkheid om hydroxychloroquine, waarvan de werking ook nog niet goed bewezen was.)
    .
    Ik vind het dan ook verbijsterend dat het merendeel van de Amerikaanse stemmers de man gekozen heeft als president. Wat is het in hemelsnaam voor een volk?