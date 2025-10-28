Skipr

Krijgsmacht en ziekenhuizen bereiden zich voor op oorlogsscenario

,

De Nederlandse krijgsmacht en de zorgsector bereiden zich samen voor op een mogelijk oorlogsscenario. Dat stellen het ministerie van Defensie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) na vragen hierover van BNR.

“We bereiden ons grondig voor zodat Nederland elke mogelijke zorgvraag kan opvangen”, stelt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De zorg moet niet alleen klaar zijn om Nederlandse gewonden op te vangen, maar ook die van bondgenoten die op doorreis zijn.

Oorlogscenario

Een oorlog tussen Rusland en de NAVO kan volgens het ministerie van Defensie zorgen voor “een massale toestroom van gewonden en zieken uit conflictgebieden”. Om in zo’n scenario de zorg te kunnen opschalen, overleggen het ministerie van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid nu met zorgorganisaties.

Zorg weerbaarder

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is daarbij betrokken en stelt dat de veranderde geopolitieke situatie reden is om de zorg weerbaarder te maken. (ANP)

