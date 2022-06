Kuipers: nog geen extra coronamaatregelen nodig

Het is nu nog niet nodig om extra maatregelen te nemen, zei Kuipers na afloop van een extra overleg met de meest betrokken ministers, over de toegenomen coronabesmettingen. Een nieuwe vaccinatieronde is ook nog niet nodig. De afgelopen week is het aantal besmettingen met meer dan 70 procent gestegen. Ook stijgt het aantal patiënten dat met ernstige klachten door een coronabesmetting in ziekenhuizen ligt.

Basismaatregelen relevanter

Extra maatregelen zijn nog niet nodig, maar de basismaatregelen zijn nu wel weer relevanter, stelt Kuipers. “Hou je aan de basismaatregelen die iedereen ondertussen kan dromen. Was je handen, ventileer goed, hou afstand waar dat mogelijk is.” En hou rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid. “Zij zijn nog meer beducht op het oplopen van deze infectie.” (ANP)