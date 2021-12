Kuipers: Trage daling instroom, dus druk op zorgsector blijft hoog

De daling van het aantal ziekenhuisopnames met coronapatiënten gaat door, maar het tempo ervan is traag. “Het is een stabilisatie op een hoog niveau”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS: “De werkdruk in de ziekenhuizen, maar ook voor de verpleeghuizen en wijkzorg, blijft nog lange tijd hoog.”

Van belang voor een verdere daling van het aantal ziekenhuisopnames en IC-bezetting is dat de regels worden nageleefd, de (“nog onduidelijke”) effecten van de Omikron-variant van het coronavirus en handhaving van de maatregelen, vindt Kuipers. Hij is daarom “blij” dat het demissionaire kabinet-Rutte de maatregelen handhaaft tot in ieder geval begin januari.

De daling is beperkt. Op het hoogtepunt twee weken geleden waren er 2853 patiënten, maandag lagen er 2768: nog geen 4 procent minder. Bovendien neemt het aantal patiënten op de IC’s nog niet af, omdat daar het licht dalende effect van de klinische bedden enkele weken later zichtbaar wordt.

Ongunstig scenario

Kuipers kan niet zoveel zeggen over de toekomstige effecten van de Omikron-variant op de bezetting in de ziekenhuizen. Hij vindt het verstandig rekening te houden met een ongunstig scenario, dus meer druk op de zorg door meer opnames. “Daarom is het goed dat de maatregelen langer blijven, want je wint daardoor tijd doordat je daarmee verspreiding van het virus afremt en meer tijd hebt om ondertussen het oudere deel van de bevolking te voorzien van een boosterprik.”

Kuipers verwacht niet dat de druk in de ziekenhuizen snel afneemt. Reden is dat elke ruimte die ontstaat meteen zoveel mogelijk wordt ingezet om een deel van de uitgestelde (kritieke) planbare zorg uit te voeren.