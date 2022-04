Kuipers: vermindering SEH’s is ‘geen doelstelling’ kabinet

Het verminderen van het aantal SEH’s is “geen doelstelling” van het kabinet. Dat schrijft minister Kuipers van VWS in antwoord op Kamervragen van Wybren van Haga (Groep Van Haga) over de overbelasting bij veel SEH’s.

In de zogenoemde ‘Houtskoolschets’ van zijn voorganger Hugo de Jonge werd gesteld dat het aantal SEH’s op termijn kon worden gehalveerd. Kuipers laat echter weten dat deze Houtskoolschets “niet leidend is voor mijn beleid”. Hij wil zich vooral richten op het voorkomen van acute zorg, zorgcoördinatie en zorg dichtbij waar het kan en verder weg wanneer het moet.

Organisatie acute zorg

Wel moet er iets gebeuren met de organisatie van de acute zorg, laat Kuipers weten: “Met de stijgende vraag naar acute zorg en het toenemende tekort aan zorgprofessionals, kan de toegankelijkheid van kwalitatief goede acute zorg voor iedereen in Nederland niet worden geborgd als er niets gebeurt.” Twee maanden geleden zei de minister dat hij voor de zomer met een voorstel komt voor oplossingen van dit probleem.

Opnamestops

Kuipers vindt niet dat het toenemende aantal opnamestops bij SEH’s gevaarlijk is: “SEH’s kunnen opnamestops inzetten om aan de ambulancedienst door te geven dat het tijdelijk erg druk is en dat het beter is om naar een andere SEH te rijden. Met een stop kan een SEH de zorgvraag op piekmomenten reguleren”, schrijft hij in de antwoorden op de Kamervragen.

Wel weet hij dat er wordt gewerkt aan het terugdringen van opnamestops. Hij noemt de monitoring die nu in een aantal regio’s plaatsvindt via het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ). Als het druk begint te worden op een SEH, dan kleurt deze SEH in het systeem oranje. Dat is een signaal aan bijvoorbeeld ambulancediensten en huisartsen dat patiënten, als dat mogelijk is, naar een andere geschikte SEH kunnen worden verwezen.

