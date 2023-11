Kuipers waarschuwt: Deadline zorgcontracten 2024 mogelijk opnieuw niet gehaald

Demissionair minister Ernst Kuipers tempert de verwachtingen dat zorgverzekeraars volgend jaar vóór 12 november de contractering hebben afgerond. Om ervoor te zorgen dat zorginkopers en zorgaanbieders die deadline in de toekomst halen, zijn een cultuurverandering en procesverbeteringen nodig. Deze zijn weliswaar in volle gang, ‘maar nemen ook zeker nog de nodige tijd in beslag,’ schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij vindt sowieso dat er “onwenselijke spanning” kan ontstaan op de onderhandelingspositie van zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders wanneer te veel druk wordt gelegd op die datum. “Met als mogelijk gevolg slechtere onderhandeluitkomsten van de contractering in termen van betaalbaarheid, kwaliteit en de veranderopgaven zoals beschreven in het IZA.”

Deadline niet gehaald

Dit jaar bleek kort voor de deadline van 12 november dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen weliswaar meer contracten met elkaar hebben afgesloten in vergelijking met een jaar eerder. Maar het ging niet erg snel, en de deadline werd ruimschoots niet gehaald. Zilveren Kruis was met 46 procent aardig op weg, maar VGZ en Menzis hadden toen respectievelijk slechts 11 procent en 14 procent van de ziekenhuizen gecontracteerd.

Consumentenbond

De Consumentenbond vroeg daarom de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om in te grijpen. “Voor ons is de maat vol” zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. “Hoe kun je een passende zorgverzekering kiezen als essentiële informatie ontbreekt? Daarom dienen we nu een handhavingsverzoek in. Dat betekent dat we de NZa vragen om in te grijpen. En als dat niet tot een oplossing leidt, schromen we niet om andere juridische maatregelen te treffen.”

Zeer beperkt aantal signalen

Kuipers schrijft dat er landelijk gezien een zeer beperkt aantal signalen is dat wijst op een moeizame contractering. Thema’s die nu spelen zijn onduidelijkheid over de deadlines, de wijze van aanleveren van volumeprognoses en de manier waarop indexen worden gehanteerd. “Er zijn op dit moment (nog) geen signalen dat de contractering over de hele linie in een specifieke sector of bij een specifieke zorgverzekeraar is vertraagd, zoals vorig jaar wel het geval was.”

Om de contractering te verbeteren, zijn in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt. Enkele maatregelen die al zijn uitgewerkt, zijn bijvoorbeeld het opstellen van een leidraad door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over hoe brancheorganisaties hun leden mogen ondersteunen.