Kuipers wil breed onderzoek naar gevolgen private equity voor de zorg

Demissionair minister Ernst Kuipers is van plan om een onderzoek uit te zetten om zorgbreed inzicht te krijgen in de effecten van private equity op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg. Hij schrijft dit in antwoorden op vragen uit de Kamer naar de overnames van huisartsenketen Co-Med. Kuipers schrijft inzichten te willen hebben in de positieve en negatieve effecten van private equity.

© pixs:sell / stock.adobe.com

Het onderzoek past in een rijtje met beleidsaanpassingen en onderzoeken die worden gehouden naar commerciële zorgorganisaties die in handen zijn van niet-medici.

Overnames tegenhouden

Zo wil Kuipers het mogelijk maken voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die overnames toetst, om overnames tegen te houden wanneer er een onderzoek loopt naar de partijen. Naar de huidige verwachting vergt een dergelijke bevoegdheid een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Kuipers informeert de Tweede Kamer daar voor het eind van dit jaar over. Op dit moment onderzoeken de NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de ketenvorming binnen de huisartsenzorg door onder meer Co-Med en Centric Health.

Grote rol private equity

Eerder bleek dat private equity een steeds grotere rol in de Nederlandse zorg speelt door een keur aan overnames. Investeringsfondsen hebben vorig jaar 103 overnames gedaan in de Nederlandse zorg. Vooral in de medisch-specialistische zorg hebben private equitypartijen meer overnames gedaan en ook binnen de huisartsenzorg rukken ze op.

Kuipers legt in de brief verder uit dat innovaties nodig zijn om de huisartsenzorg toegankelijk te houden door onder meer de toegenomen werkdruk, arbeidsproblematiek en zorgvraag. Dit kunnen ook nieuwe organisatievormen zijn. Maar hij merkt ook dat hij ziet dat risico’s zich kunnen voordoen bij overnames door dergelijke ketens, “bijvoorbeeld wanneer het realiseren van (uitkeerbare) winst een groter belang krijgt dan de kwaliteit of de toegankelijkheid van zorg”. Hij vervolgt: “Ik ben echter geen voorstander van een algemeen verbod op overnames van zorgaanbieders door ketens.”

Goodwill

Kuipers roept bestaande praktijkhouders nogmaals op om geen goodwill in rekening te brengen wanneer ze hun praktijk verkopen. Goodwill is een boekhoudkundige term voor het deel van een overnameprijs dat niet duidelijk verantwoord kan worden in de prijs van een onderneming. Anders gezegd is het de meerprijs die iemand betaalt boven op de waarde van een organisatie. Wanneer een huisarts de praktijk verkoopt en goodwill rekent, levert dat een drempel op voor jonge huisartsen omdat die dat niet kunnen financieren. Aangezien commerciële huisartsen die hogere prijs wel kunnen betalen, zijn zij soms de enige partij die zo’n praktijk kan voortzetten.