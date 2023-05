Kuipers wil passend tarief voor medicatiebeoordelingen

Minister Kuipers (VWS) gaat in gesprek met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen voor een passend tarief van medicatiebeoordelingen. Ook roept Kuipers partijen op om facultatieve prestaties, zoals farmaceutische consulten, makkelijker zijn in te zetten bij goede en passende apotheekzorg.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de minister op het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland naar het contact tussen patiënt en zorgverlener over medicijngebruik, meldt KNMP.

Duidelijke geneesmiddelenvoorlichting

De peiling van de patiëntenfederatie laat zien dat er ruimte is voor verbetering van de begeleiding van de patiënt bij het medicijngebruik. De minister neemt het signaal van de Patiëntenfederatie serieus. “Ik vind het belangrijk dat elke patiënt goede en duidelijke geneesmiddelvoorlichting en begeleiding krijgt waardoor geneesmiddelen op de juiste wijze en veilig gebruikt kunnen worden.”

Zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er medicatiebeoordelingen worden uitgevoerd bij alle patiënten die er baat bij hebben. “Het is van belang dat deze partijen samen zorgen voor een passend tarief en voldoende tijd voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.” De minister gaat hierover met de partijen in gesprek.

Zorg op maat

Kuipers spreekt zijn wens uit dat er meer aandacht wordt besteed aan zorg die apothekers en hun team kunnen bieden, naast het verstrekken van medicijnen. “Er moeten voldoende prikkels zijn, mogelijk ook in organisatie en bekostiging, voor farmaceutische zorgverlening”, volgens de bewindspersoon.

“Wanneer een apotheker wil afwijken van de reguliere zorg, bijvoorbeeld om meer zorg op maat te leveren aan de patiënt, dan zijn er mogelijkheden om facultatieve prestaties in te zetten. Er is bijvoorbeeld een prestatie voor een farmaceutisch consult bij een zorgvraag van de patiënt.” Deze facultatieve prestaties kunnen door apothekers worden ingezet als die gecontracteerd zijn.

Apotheker als medicijnspecialist

Eerder benadrukte KNMP-bestuurder Reinier Bax dat de apotheker als medicijnspecialist de zorgverlener is die een belangrijke rol speelt bij regelmatige checks op langdurig geneesmiddelgebruik van patiënten. In de apotheek vindt middels medicijnbewaking en afstemming met de voorschrijver continu medicijncontrole plaats.

Daarnaast kunnen voor een aantal patiëntengroepen ook een medicijnbeoordeling of andere vormen van medicijn-evaluaties worden aangevraagd. Denk daarbij aan een farmaceutisch consult.