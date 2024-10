Kwart volwassenen met post-covid heeft minder sociale contacten

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek.

Geen energie

Dat een op de vijf jongeren met post-covid en een kwart van de volwassenen door hun klachten minder tot geen sociale contacten hebben, komt vaak doordat ze hiervoor geen energie hebben. Ook doen ze minder mee aan sociale activiteiten op school, op het werk of bij de sportvereniging. Verder zeggen zowel jongeren als volwassenen dat ze goedbedoeld worden ontzien, maar daardoor voelen ze zich ook buitengesloten. Sommigen ervaren onbegrip in hun omgeving, slechts enkelen hebben juist een betere band gekregen met familie of vrienden.

Uitval

Het Netwerk GOR, waarin onder meer het RIVM en lokale GGD’en zitten, verzamelt vijf jaar lang informatie over de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het ervaren geluk van mensen in Nederland. Van de ruim 12.000 ondervraagden ervaart 3 procent nog langdurig klachten. In de laatste vragenlijstronde werd voor het eerst specifiek naar de invloed gevraagd van post-covid op werk, school of studie en het sociale leven.

Volgens het onderzoek kan bijna de helft van de jongeren met langdurige klachten na corona niet volledig meedoen op school of bij hun vervolgopleiding. Zo volgt 27 procent minder lessen en heeft 20 procent zich volledig ziek gemeld of uitgeschreven. Van de post-covidpatiënten die werken, werkt 34 procent minder of niet meer. Daarnaast heeft 12 procent geen werk, waaraan post-covid volgens het RIVM mogelijk bijdraagt. (ANP)