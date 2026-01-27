KWF financiert nationale pilot naar verantwoorde prostaatkankerscreening

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding investeert 3,2 miljoen euro in een grootschalige nationale pilot die moet uitwijzen of prostaatkanker in Nederland op een verantwoorde en effectieve manier vroegtijdig kan worden opgespoord. In de pilot ontvangen 25.000 mannen tussen 50 en 70 jaar een uitnodiging voor een PSA-bloedtest, waarvan alleen de gevallen die daartoe aanleiding geven worden doorverwezen voor een MRI-scan.

Risicogebaseerde aanpak

De aanpak is risicogebaseerd, wat inhoudt dat vervolgonderzoek en testfrequentie worden afgestemd op het individuele risico, om vooral klinisch relevante tumoren op te sporen, overdiagnose te voorkomen én overmatig testen te reduceren. Daarnaast onderzoekt de pilot in hoeverre alle groepen in de samenleving worden bereikt en wat de psychosociale en organisatorische effecten zijn van een screeningsprogramma.

RIVM

De vijfjarige studie vormt de basis voor een kosten-batenanalyse en ondersteunt het RIVM, het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad bij de afweging of een landelijk bevolkingsonderzoek haalbaar en verantwoord is. De pilot kan, onder voorbehoud van een positief advies van de Gezondheidsraad en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, van start gaan

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen in Nederland. Jaarlijks krijgen meer dan 15.000 mannen de diagnose en overlijden ruim 3.000 mannen aan de ziekte. Veel tumoren worden pas laat ontdekt, terwijl vroege opsporing in potentie levens kan redden. Toch is vroeg opsporen bij prostaatkanker niet vanzelfsprekend gunstig. De klassieke PSA-test geeft vaak een onduidelijk of misleidend signaal: verhoogde bloedwaarden blijken regelmatig onschuldig. Dat leidt tot overdiagnose, onnodige behandelingen en extra stress. Bovendien bereikt de huidige, individuele manier van testen via de huisarts lang niet alle mannen, wat resulteert in verschillen in toegang en gezondheidsuitkomsten.