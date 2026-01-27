Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

KWF financiert nationale pilot naar verantwoorde prostaatkankerscreening

,

De risicogebaseerde aanpak moet vroegopsporing verbeteren en overdiagnose beperken.

KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding investeert 3,2 miljoen euro in een grootschalige nationale pilot die moet uitwijzen of prostaatkanker in Nederland op een verantwoorde en effectieve manier vroegtijdig kan worden opgespoord. In de pilot ontvangen 25.000 mannen tussen 50 en 70 jaar een uitnodiging voor een PSA-bloedtest, waarvan alleen de gevallen die daartoe aanleiding geven worden doorverwezen voor een MRI-scan.

Risicogebaseerde aanpak

De aanpak is risicogebaseerd, wat inhoudt dat vervolgonderzoek en testfrequentie worden afgestemd op het individuele risico, om vooral klinisch relevante tumoren op te sporen, overdiagnose te voorkomen én overmatig testen te reduceren. Daarnaast onderzoekt de pilot in hoeverre alle groepen in de samenleving worden bereikt en wat de psychosociale en organisatorische effecten zijn van een screeningsprogramma.

RIVM

De vijfjarige studie vormt de basis voor een kosten-batenanalyse en ondersteunt het RIVM, het ministerie van VWS en de Gezondheidsraad bij de afweging of een landelijk bevolkingsonderzoek haalbaar en verantwoord is. De pilot kan, onder voorbehoud van een positief advies van de Gezondheidsraad en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, van start gaan

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen in Nederland. Jaarlijks krijgen meer dan 15.000 mannen de diagnose en overlijden ruim 3.000 mannen aan de ziekte. Veel tumoren worden pas laat ontdekt, terwijl vroege opsporing in potentie levens kan redden. Toch is vroeg opsporen bij prostaatkanker niet vanzelfsprekend gunstig. De klassieke PSA-test geeft vaak een onduidelijk of misleidend signaal: verhoogde bloedwaarden blijken regelmatig onschuldig. Dat leidt tot overdiagnose, onnodige behandelingen en extra stress. Bovendien bereikt de huidige, individuele manier van testen via de huisarts lang niet alle mannen, wat resulteert in verschillen in toegang en gezondheidsuitkomsten. 

Reageer op dit artikel
Meer over:Onderzoek en wetenschapVolksgezondheidZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:19 KWF financiert nationale pilot naar verantwoorde prostaatkankerscreening
9 dec 2025 Nivel: Rol van zorgstelsels wordt vaak vergeten bij gezondheidsverschillen
24 nov 2025 Onderzoek: samenwerking professionals medisch en sociaal domein is niet vanzelfsprekend
4 nov 2025 Promovenda: Beste preventie is investeren in sociaal beleid
21 okt 2025 Hoger risico op hart- en vaatziekten in ongezonde woonomgeving

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties