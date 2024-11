KWF: voor vrouwen met dicht borstweefsel moet nu iets gebeuren

Bij vrouwen met dicht borstweefsel is op een mammografie tijdens het bevolkingsonderzoek moeilijker te zien of zij kwaadaardige tumoren hebben. Op dit moment worden vrouwen niet ingelicht dat zij dit weefsel hebben en dus ook grotere risico’s lopen. Het gaat om ongeveer 80.000 vrouwen per jaar.

KWF reageert op de mededeling van staatssecretaris Vincent Karremans (Preventie) dat hij in gesprek gaat met radiologen, Borstkankervereniging Nederland en de Gezondheidsraad. Karremans zegt dat hij wil strijden voor beter kankeronderzoek, maar dat hij geen toezeggingen doet. (ANP)