Lagere coördinatiekosten moeten besparingen opleveren in jeugdzorg

Een reeks projecten en maatregelen moet ervoor zorgen dat de coördinatiekosten in de jeugdzorg dalen. Dit schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder bleek uit onderzoek dat zo’n 30 procent van de budgetten in de jeugdzorg opgaan aan coördinatie.

Om die kosten te doen dalen, is er onder meer het plan om het aantal productcodes met een geharmoniseerde tijd terug te brengen. Deze codes moeten ook beter aansluiten tot de onder de Jeugdwet aangeboden diensten. Via het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) moet dit vervolgens bijdragen aan minder contractdifferentiatie voor vergelijkbare diensten.

Regiovisie

Verder is er het wetsvoorstel Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen. Dit voorstel verplicht gemeenten om in een regiovisie inzichtelijk te maken wat de zorgvraag in de regio is en hoe gemeenten de hulp met aanbieders organiseren. Deze wet ligt nu bij de Raad van State. De stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet heeft ook een aantal maatregelen uitgewerkt die specifiek de uitvoerings- en administratieve lasten moeten verlagen.

Nieuw kabinet

Ook denkt men erover om de medische verwijsroute te versmallen door enkel te verwijzen naar gecontracteerd aanbod en om een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts breder in te voeren. Uiteindelijk zal een groot deel van de oplossingen voor de jeugdzorg bij een nieuw kabinet komen te liggen.

1,3 miljard euro extra

Begin deze maand besloot het kabinet de gemeenten 1,3 miljard euro extra te geven voor de jeugdzorg. Dit nadat een arbitragecommissie oordeelde dat lokale overheden 1,9 miljard euro extra nodig zullen hebben om in 2022 hun taken goed uit te kunnen voeren. Eerder werd al 300 miljoen euro toegezegd en verder is afgesproken dat gemeenten 214 miljoen euro besparen op de uitgaven.

Lees verder op Zorgvisie: Zonder een sterk sociaal domein geen goede jeugdzorg