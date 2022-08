Lagere opkomst bij HPV-vaccinatie

Minder dan de helft van de kinderen die zich dit jaar kunnen laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) heeft de prik gehaald. De opkomst ligt volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lager dan in andere jaren. Ongeveer 800.000 tieners waren uitgenodigd. Zo’n 400.000 kinderen die nog niet zijn ingeënt, krijgen in de komende weken nogmaals een uitnodiging.

HPV is een virus dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Er bestaat een vaccin tegen. Dat werd voorgaande jaren gegeven aan meisjes van 13 jaar en ouder. Dit jaar is de leeftijd omlaag gegaan naar 10. Bovendien kunnen voor het eerst ook jongens de prikken krijgen.

De opkomst is het laagst onder jongens die in 2004 zijn geboren. Zij worden dit jaar 18. Een op de drie uitgenodigde jongens in die groep heeft de prik gehaald. Van de jongens uit 2012, die dit jaar 10 worden, is bijna 43 procent gevaccineerd. Bij de meisjes uit 2012 heeft ruim 49 procent de eerste prik gehaald. De gevaccineerde kinderen kunnen vanaf eind augustus hun tweede prik halen.

Anoniem

Een op de tien vaccinaties is anoniem. Het RIVM weet het geslacht en het geboortejaar van die kinderen niet. De percentages kunnen dus in werkelijkheid iets hoger zijn.

In vorige jaren was rond deze tijd van het jaar ongeveer 60 procent van de uitgenodigden gevaccineerd tegen HPV. Dat de opkomst nu lager is, kan volgens het RIVM komen doordat voor het eerst jongens zijn uitgenodigd. “Sommige jongeren en hun ouders hebben dan meer tijd nodig om een vaccinatiekeuze te maken. Bovendien viel de uitnodiging voor de HPV-vaccinatie bijna tegelijk in de bus met de uitnodiging voor een coronavaccinatie”, verklaart vaccinatiechef Jeanne-Marie Hament van het instituut.

Jongens

Jongens kunnen het virus bij zich dragen zonder het te weten en dan een meisje ermee besmetten wanneer ze seksueel actief worden. Zelf kunnen ze door het virus peniskanker oplopen, en dan moet de penis mogelijk geheel of gedeeltelijk geamputeerd worden. Volgens het RIVM krijgen elk jaar ruim 1100 vrouwen en bijna 400 mannen kanker door HPV.

De uitnodigingen zijn dit voorjaar verstuurd aan jongens en meisjes die zijn geboren in 2004, 2006, 2008, 2009 en 2012. Begin volgend jaar kunnen kinderen uit 2005, 2007, 2010, 2011 en 2013 zich laten inenten. De HPV-vaccinatie maakt deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarin zitten ook de inentingen van kinderen tegen ziektes als difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen en rodehond. (ANP)