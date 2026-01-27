Langdurig verzuim in zorgsector neemt toe

Het verzuim in de zorgsector is in 2025 opnieuw toegenomen.

Dit becijferde Vernet, een dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM.

Met een verzuimpercentage van 7,97 procent ligt het verzuim hoger dan in 2024 (7,81 procent) en 2023 (7,75 procent). Daarmee zet een stijgende trend door die al meerdere jaren zichtbaar is.

Langdurig verzuim

De stijging in 2025 wordt volledig verklaard door het langdurig verzuim. In de duurklasse 92 tot en met 365 dagen is het verzuim verder toegenomen. Deze categorie heeft het grootste aandeel in het totale verzuim en is nog nooit zo hoog geweest. Ook het extra langdurig verzuim (366 tot en met 730 dagen) blijft stijgen.

Kort- en middellang verzuim

Daartegenover staat dat het korte en middellange verzuim stabiel is gebleven. Dit betekent dat de groei van het totale verzuim niet wordt veroorzaakt door meer ziekmeldingen, maar door langere uitvalduur. De cijfers laten zien dat verzuim in de zorg zich steeds meer ontwikkelt tot een langdurig en structureel vraagstuk, met gevolgen voor inzetbaarheid, continuïteit en werkdruk binnen organisaties.