Langer voorarrest voor verdachte moord op ggz-werknemer

De verdachte van de moord op een ggz-zorgverleenster van Mondriaan op 15 april in Heerlen moet naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor verder psychiatrisch onderzoek. De rechter in Maastricht verlengde dinsdag ook haar voorarrest met drie maanden.

Meriam K. wordt ervan verdacht de 39-jarige medewerkster van Mondriaan zodanig verwond te hebben, door haar met een mes in haar keel te steken, dat de hulpverleenster enkele dagen later overleed. Het slachtoffer was behandelaar van de verdachte.

De rechtbank was dinsdag het toneel van een felle woordenwisseling tussen de voorzitter van de rechtbank en de 29-jarige verdachte. Zij wenste door de rechter aangesproken te worden als “jonkvrouw van Oranje-Nassau”, en onderbrak de rechter voortdurend. Ze zei onschuldig te zijn, omdat er geen DNA was aangetroffen van Oranje-Nassau rond de plek waar de zorgverleenster is neergestoken.

Als gevolg van het dodelijke incident legden zorgmedewerkers in het hele land begin mei twee minuten hun werk neer uit protest tegen geweld tegen de beroepsgroep. De zitting werd bijgewoond door enkele tientallen familieleden, nabestaanden en vrienden van de overledene, en medewerkers van Mondriaan. (ANP)