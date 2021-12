Lareb ontvangt 17.000 meldingen over mentruatiestoornis na vaccinatie

Interessant voor u

Nieuws Nieuwkomer in de Skipr99: IC-baas Peter van der Voort “Artsen moeten van zich laten horen”, vindt hoofd van de IC in het UMCG, Peter van der Voort. En dat doet hij ook. Hij stelde voor om te zware mannen voorrang te geven op vaccinatie en wond er eind november geen doekjes om: we zitten allang in code zwart. “We kunnen als professionals maar beter aan iedereen vertellen hoe het werkelijk zit dan media te schuwen en het aan de fantasie van de burgers overlaten.” Lees verder

Nieuws Paul Blokhuis komt niet terug in nieuw kabinet Paul Blokhuis komt niet terug in een nieuw kabinet. De huidig staatsecretaris van VWS verlaat de landelijke politiek. Ook Arie Slob, eveneens ChristenUnie, zal niet in een nieuw kabinet te zien zijn. Lees verder

Nieuws Groot onderzoek naar effect klimaatverandering op hooikoorts Het hooikoortsseizoen begint steeds vroeger. Ook dit jaar staan volgens deskundigen hazelaars en elzen al met kerst in bloei. Pollen van deze boomsoorten kunnen voor heftige hooikoortsklachten zorgen. Universiteiten, de zorg, het RIVM en de GGD starten daarom in januari in de Benelux met een groot onderzoek naar het effect van klimaatverandering op allergie. Lees verder

Nieuws ‘Aanhoudende drukte’ voor afspraken vaccinaties bij GGD Het blijft "aanhoudend druk" bij de afsprakenlijn voor coronavaccinaties. Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kan niet zeggen hoeveel bellers er per dag een afspraak kunnen maken voor hun boosterprik, maar de woordvoerder zegt dat veel mensen naar de callcenters blijven bellen. Lees verder