Last onder dwangsom voor ouderenzorglocatie in Ede

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorgvilla Decor een last onder dwangsom opgelegd. Zorgvilla Decor, ook bekend onder de naam Cor&Debby Zorgverlening, biedt kleinschalige ouderenzorg in Ede. De zorgvilla voldoet niet aan de aanwijzing die de inspectie in januari oplegde. De cliëntenstop blijft van kracht.