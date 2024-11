Last onder dwangsom voor SY&Care

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in juli dit jaar een last onder dwangsom opgelegd van 10.000 euro aan SY&Care. Deze zorgverlener heeft door de inspectie gevorderde gegevens niet aangeleverd.

In juni bezocht de inspectie SY&Care in Deventer onaangekondigd om zich een beeld te vormen van de zorgverlening, met name over de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg aan ongedocumenteerden, maar trof niemand.

Overzicht

De inspecteurs hebben daarom de vordering gegeven aan de vader van de zorgverlener. In de vordering stond dat SY&Care de volgende dag onder meer een overzicht moest geven van alle Wlz, Zvw en Jeugdzorgcliënten. Dat heeft SY&Care niet gedaan.

SY&Care had daarna nog twee weken de tijd om de gegevens aan te leveren, anders zou de dwangsom worden opgelegd.