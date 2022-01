LCPS geeft eerste briefing over ziekenhuizen zonder Kuipers

Bijna twee jaar lang praatte Ernst Kuipers Nederland bij over de drukte in de ziekenhuizen. Dat deed hij als voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Nu hij minister van Volksgezondheid is geworden, neemt zijn tijdelijke opvolger het stokje over. Ina Kuper houdt maandag haar eerste persbriefing over de drukte in de zorg. Dat doet ze vanuit ziekenhuis Isala in Zwolle, waar ze bestuurslid is.

Kuipers

Het aantal opgenomen coronapatiënten daalt de laatste weken gestaag. De bezetting is binnen een maand gehalveerd en de instroom is gezakt naar het laagste niveau sinds oktober. Maar de toekomst is onzeker. Het kabinet met Kuipers versoepelt de beperkingen terwijl het aantal positieve coronatests nu al record na record breekt. Over een paar weken zijn er misschien wel 80.000 nieuwe gevallen per dag, ruim twee keer zoveel als nu. Een deel van die groep mensen zal er zo ziek van worden dat ze in het ziekenhuis belanden, ook al is de nieuwe omikronvariant waarschijnlijk minder ziekmakend dan zijn voorgangers.

Kuper

Kuper, geboren in 1962, is de vicevoorzitter van het LNAZ. Ze studeerde geneeskunde in Groningen en werkte als reumatoloog in Groningen, Lelystad, Emmeloord en Enschede. Sinds juli 2016 zit ze in het bestuur van Isala in Zwolle.

LCPS

Het LNAZ en het LCPS willen binnenkort een nieuwe voorzitter benoemen, als opvolger van Kuipers. (ANP)