Leiden verdiept samenwerking op gebied van ict voor onderzoek

High-performance computing

De overeenkomst omvat in eerste instantie drie onderwerpen. Beide instellingen zullen het delen van rekenkracht voor data-intensief onderzoek door gebruik van elkaars high-performance computing systemen voortzetten. UL en LUMC zullen samenwerken op het vlak van opslag en beheer van onderzoeksgegevens. En de samenwerking met betrekking tot het gebruik van elkaars datacenters voor de hosting van onderzoeksapparatuur zullen beide partijen verder intensiveren. In een latere fase zijn er nog meer onderwerpen aan de samenwerking toe te voegen.

Meerdere kansen

Door de samenwerking op het gebied van ICT-diensten is het mogelijk om meerdere kansen en mogelijkheden te benutten. Voorbeelden zijn het delen van de toegang tot dure en schaarse bronnen, het samen kennis opbouwen en delen, en samen vernieuwen. De samenwerking tussen beide instellingen vindt zowel op strategisch als op tactisch/operationeel niveau plaats.

Samenwerking

Martijn Ridderbos is zeer enthousiast over de verdieping van de samenwerking. Ridderbos: “We vullen elkaar goed aan in de samenwerking en dat is mooi. Zo ontsluiten we nieuwe inzichten doordat we allebei data vanuit een ander perspectief verzamelen, en we hoeven geen kostbare ICT-resources dubbel aan te schaffen.”

Flexibiliteit in rekenkracht

“Nieuwe inzichten en meer schaalvoordelen en flexibiliteit in rekenkracht maken nieuwe onderzoeken en innovaties mogelijk. Bovendien bouwen beide organisaties samen kennis op die ze kunnen uitwisselen. Al met al een mooie insteek voor een vruchtbare samenwerking tussen twee voor de hand liggende partners”, concludeert Kim Smit.