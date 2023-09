Leidse farmaceut Janssen verandert van naam

Farmaceut Janssen, met grote vestigingen in Leiden, gaat van naam veranderen. Het Amerikaanse moederconcern Johnson & Johnson heeft besloten dat de farmaceutische activiteiten op termijn door het leven gaan als Johnson & Johnson Innovative Medicine. Wanneer de farmaceut in Nederland precies deze nieuwe naam krijgt, is nog niet bekend.

Janssen verkreeg tijdens de coronapandemie grote bekendheid omdat het een eigen coronavaccin had ontwikkeld. De naam Janssen verwijst naar de Belgische dokter Paul Janssen, die de farmaceut in de jaren vijftig oprichtte. Inmiddels is de onderneming al meer dan een halve eeuw onderdeel van Johnson & Johnson. Met de naamsverandering, die zeer geleidelijk wordt doorgevoerd, willen de Amerikanen de samenhang tussen de farmaceutische en medische technologie-activiteiten beter benadrukken.

Vaccinafdeling sluiten

Vorige maand werd bekend dat Janssen voornemens is om zijn vaccinafdeling in Leiden voor een groot deel te sluiten, omdat het bedrijf zich meer wil gaan richten op andere, nieuwe behandelmethodes. Hoe de onderneming dit precies wil aanpakken en hoeveel banen er op de tocht staan, is nog niet definitief besloten. In Leiden telt Janssen ongeveer 2500 werknemers. Ongeveer een kwart van hen is onderdeel van de afdeling infectieziekten en vaccins. Verder heeft Janssen in Nederland ook nog een vestiging in Breda. Daar werken ongeveer 250 mensen. (ANP)