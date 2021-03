Leidse start-up haalt 40 miljoen euro op voor corona-neussprays

In eerste instantie moeten de sprays een geneesmiddel op recept worden. Leyden Labs wil met de neussprays virussen bestrijden door zich te richten op de gemeenschappelijke kenmerken van virussen van een hele virusfamilie, in plaats van een specifieke virusvariant. Daarmee zouden ze ook kunnen werken tegen andere virussen die mogelijk pandemieën kunnen veroorzaken.

Leyden Labs werd in juni 2020 opgericht door onder meer Koenraad Wiedhaup, voormalig partner bij adviesbureau McKinsey. Hij is nu directeur van Leyden Labs. Viroloog Jaap Goudsmit, verbonden aan onder meer de afdeling epidemiologie van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, is wetenschappelijk directeur.

Volgens Wiedhaup kan de manier waarop virussen bestreden worden beter. Leyden Labs ontwikkelt daarvoor neussprays die voor een bepaalde tijd bescherming bieden tegen een breed scala aan virussen. “Die kun je dan nemen als je naar een festival wil gaan, naar je kleinkinderen of zelfs naar kantoor.” In Israël wordt momenteel ook gewerkt aan een soortgelijke neusspray. Volgens Wiedhaup verschillen de technologie en de toepassing.

Geldschieters

De financiële injectie die Leyden Labs nu krijgt, komt van onder meer GV. Dat is de investeringstak van Google-moeder Alphabet. Ook investeerders in gezondheid F-Prime Capital en Casdin Capital en de Amerikaanse ondernemer Brook Byers steken geld in de start-up. Verder hebben voormalige topmannen van biotechbedrijf Crucell, Ronald Brus en Dinko Valerio, zich aan de onderneming verbonden. Crucell werd in 2011 voor miljarden overgenomen door de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, waarna het in 2014 opging in het J&J-onderdeel Janssen.

Leyden Labs heeft ongeveer twintig mensen in dienst en verwacht het komende jaar nog tientallen mensen aan te gaan nemen. De start-up gaat ook met Nederlandse partners in zee, waaronder drie grote universiteiten. Welke kan de onderneming nog niet specifiek noemen. De onderneming zoekt nog een hoofdkantoor en is momenteel in Amsterdam gevestigd. (ANP)