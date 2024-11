Leonard Geluk wordt commissaris bij Fundis

Leonard Geluk is benoemd als nieuw lid in de raad van commissarissen van Fundis.

Geluk is algemeen directeur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en was voorheen onder meer onderwijsbestuurder en wethouder in Rotterdam.

Gemeenten

Renate Westerlaken, voorzitter van de raad: “De rol van gemeenten binnen het sociaal domein is de laatste jaren belangrijker geworden, evenals die van de aanbieders van welzijn. Met de toetreding van Leonard Geluk krijgt onze Raad een breder perspectief op de vraagstukken waar Fundis de komende jaren voor staat.”

Fundis

Fundis is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties, die zorg en diensten leveren aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. De groep is gericht op het delen van kennis en het versneld innoveren. En dat is nodig omdat we met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds de komende jaren in Nederland voor grote uitdagingen staan.