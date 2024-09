LHV positief over de kabinetsplannen voor eerstelijnszorg

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is positief gestemd over de inzet van het kabinet op een goede toegankelijkheid van de zorg voor alle inwoners van Nederland. De vereniging benoemt daarbij dat versterking van de eerstelijnszorg, en de rol van de huisarts in het bijzonder, daarbij cruciaal is.

In het hoofdlijnenakkoord had het kabinet al aangegeven de eerstelijnszorg te versterken. Het kabinet maakt dit in het regeerprogramma concreet door in te zetten op voldoende praktijkhoudende huisartsen in de wijk.

Praktijkhouders

LHV-voorzitter Marjolein Tasche is blij dat het kabinet inzet op versterking van de voorkant van de zorg en verbinding met het sociaal domein. “Niet iedere zorg van de burger is een medisch probleem. Dat verlegt de focus van zorg naar gezondheid en voorkomen van zorg. De vaste (innovatieve) huisarts in de wijk is hierbij de spil. We zijn blij dat het kabinet hierop inzet en de drempels voor startende praktijkhouders wil verlagen.”

Administratietijd

Een grote prioriteit van het kabinet is het aanpakken van de personeelskrapte in de zorg. Dit wil zij onder andere doen door het halveren van de administratietijd in 2030. Tasche: “Als LHV bepleiten we al langer dat vertrouwen in de zorgprofessional het uitgangspunt moet zijn bij wet- en regelgeving. Fijn dat het kabinet hier nu expliciet werk van maakt. Het kabinet zet sterk in op AI. Als LHV vinden we het belangrijk dat het hier altijd gaat om digitale toepassingen met aangetoonde effectiviteit.”