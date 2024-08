Limburgs initiatief verlaagt aantal verwijzingen naar wijkverpleging met 40 procent

Het initiatief van Maastricht UMC+ om patiënten en mantelzorgers te leren de regie over hun zorgproces te nemen en goed om te gaan met hun aandoening is door VGZ aangewezen als good practice. De zorgverzekeraar gaat zich inzetten om de aanpak uit te breiden naar andere ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.

De aanpak van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger om instructies te geven voor het injecteren van subcutaan is volgens VGZ een bewezen succesvol voorbeeld. Het zorgt ervoor dat het aantal verwijzingen naar de wijkverpleging met 40 procent is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Maastricht UMC+ en Envida Zorgthuis, die het project samen hebben opgezet. Volgens Marika Verbeek, innovatiemanager bij VGZ, bewijst dat de potentie van de methode. “Nu is de uitdaging om deze werkwijze verder te verspreiden bij meerdere zorgpaden en het verder op te schalen, ook in andere regio’s in Nederland.”

Transformatieplan

Het project is onderdeel van de Academie voor Patiënt en Mantelzorger’ die Maastricht UMC+ heeft opgezet. Het ziekenhuis heeft daarvoor een transformatieplan ingediend om bijbehorende financiering te krijgen. Het plan is al door de zogeheten snelle toets en wacht nu op definitieve goedkeuring.

Verpleegkundige handelingen

Het idee achter het Limburgse initiatief is om patiënten en mantelzorgers te leren om eenvoudige verpleegkundige handelingen te verrichten, zoals ogen druppelen, steunkousen aantrekken, wondverzorging en als gezegd subcutaan injecteren.