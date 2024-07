Limburgse gemeenten redden Mutsaersstichting van de financiële ondergang

In het najaar van 2023 werd duidelijk dat de Mutsaersstichting, een grote aanbieder van jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, in financieel zwaar weer verkeert. Bestuursvoorzitter Harm Wijgergangs van de Mutsaersstichting en de Venlose wethouder Frans Schatorjé maakten afgelopen maart bekend dat er 11,4 miljoen euro nodig is om een faillissement te voorkomen.

Geen steun

Alle 64 gemeenten waar de Mutsaersstichting zorg levert, hebben het verzoek gekregen om een deel te financieren. Ook het Rijk is gevraagd 3 miljoen bij te dragen.

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten willen niet financieel bijdragen. “We hebben begrip voor de situatie en zien hoe complex de situatie ook in Zuid-Limburg is”, meldt de Mutsaersstichting. “Maar ook in Zuid-Limburg moeten we een oplossing vinden. Kinderen, jongeren en hun gezinnen mogen niet de dupe worden van het niet functioneren van het Limburgse zorglandschap en zorginstanties die financieel in zwaar weer zitten.”

Terugbetaling

Dertien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben wel ingestemd met financiële steun aan de Mutsaersstichting. “We zetten alles op alles om op termijn de financiële steun die we nu ontvangen terug te kunnen betalen.” Een deel van de steun betreft leningen, een deel subsidie. “We voelen de morele verplichting om terug te betalen. Dat kan alleen als onze financiële ratio’s goed zijn. Dit hangt af van de mogelijke verkoop van de het vastgoed en de nieuwe aanbesteding voor 2026.” De gemeente Bergen heeft niet ingestemd. “We blijven onze zorg voortzetten voor de cliënten uit Bergen. We hopen gemeente Bergen alsnog aan boord te krijgen.”

Herstelplan

Afgelopen september is een nieuwe raad van bestuur aangetreden. Voor die tijd werden de geldzorgen weliswaar al gemeld aan de Jeugdautoriteit, maar binnenskamers gehouden. De nieuwe raad van bestuur koos ervoor om openheid van zaken te geven en de IGJ om een onderzoek te vragen. In januari werd de zorgaanbieder onder verscherpt toezicht geplaatst. “We zijn er nog niet, maar de inspectie geeft aan veel verbeteringen te zien. Daar waar de inspectie aangaf dat medewerkers voorheen te weinig geïnformeerd waren over de koers van de organisatie en wat dat betekende voor de keuzes die zij maakten in hun werk, wordt dat nu als veel beter ervaren”, aldus de Mutsaersstichting.

Naast het herstelplan is er een nieuwe sturingsfilosofie ingevoerd. “Waarin openheid en transparantie belangrijke waarden zijn.” Daarnaast werkt de zorgaanbieder aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Zo is het aantal teamleiders teruggebracht, is er afscheid genomen van zzp’ers en zijn er veel vaste medewerkers aangetrokken. Daarnaast is Leo Verhagen als tijdelijk bestuurder aangesteld, is er een nieuwe raad van toezicht en een nieuwe directeur Financiën & Bedrijfsvoering. “We zien verbeteringen in de arbeidsproductiviteit en zien dat het ziekteverzuim omlaag gaat.”

Samenwerking

Daarnaast heeft de organisatie verlieslatende activiteiten afgestoten. “Het faillissement van Buro MAKS was onafwendbaar, maar gelukkig is daar een oplossing gevonden doordat Zintri de activiteiten heeft overgenomen.” Op 1 juli is kleinschalig wonen Hai-5 overgenomen door samenwerkingsverband Talent – Tobas Jeugdhulp. “Het bewustzijn groeit intern dat we onderdeel zijn van een compleet zorglandschap en dat vertaalt zich in betere samenwerking met andere zorgaanbieders. Niet meer alles zelf willen doen, maar kijken waar de cliënt de best passende zorg krijgt en er in goed overleg voor zorgen dat de cliënt naar de juiste plek wordt doorverwezen.”