Lister benoemt nieuwe toezichthouder

Robert Henk Prins is econoom en Master of Health Administration. Hij is sinds begin 2021 manager concern control bij COA. Prins heeft ervaring in de vvt-sector als hoofd Financiën, ICT en Vastgoed bij Hilverzorg, als manager Financiën, Verkoop en Zorgbemiddeling bij Marente en als manager Finance en Control bij Careyn.

Toezichthouder

Daarnaast is Prins toezichthouder in de zorg. In 2022 werd hij aangesteld als rvt-lid bij De Rijnhoven. Op 1 september is hij als toezichthouder gestart bij Lister, die mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving in de regio Utrecht begeleidt. Vanuit die hoedanigheid neemt hij ook de auditcommissie onder zijn hoede.