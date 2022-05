De Rijnhoven benoemt twee nieuwe rvt-leden

Robert Henk Prins en Jolanda Buwalda worden per 15 mei benoemd tot nieuwe toezichthouders bij ouderen woon-zorgorganisatie De Rijnhoven. De benoemingen lopen vooruit op het vertrek van Dick Veluwenkamp en Jacqueline van Ginneken in april 2023.

Robert Henk Prins is econoom en Master of Health Administration. Hij is sinds begin 2021 manager concern control bij COA. Prins heeft ervaring in de vvt-sector als hoofd Financiën, ICT en Vastgoed bij Hilverzorg, als manager Financiën, Verkoop en Zorgbemiddeling bij Marente en als manager Finance en Control bij Careyn.

Jolanda Buwalda heeft een gedragskundige en bestuurskundige achtergrond en heeft een MBA in de eerstelijns gezondheidszorg. Sinds 2014 is zij voorzitter van de raad van bestuur van Omring. In het verleden was zij onder andere voorzitter van de raad van bestuur van de Amsterdamse gezondheidscentra, bestuurslid Bureau Jeugdzorg Amsterdam en directielid van de gemeentelijke dienst Register Amsterdam.

Portefeuille

Prins zal zitting nemen in de Audit Commissie Financiën en Vastgoed. Buwalda neemt zitting in de Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie waarvan zij in 2023 het voorzitterschap zal overnemen. De benoemingen lopen vooruit op het vertrek van Dick Veluwenkamp en Jacqueline van Ginneken in april 2023.