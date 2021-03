Londen geeft patiënt grip op medische informatiestroom

De gemeente Londen zet een grote stap op weg naar integratie van de medische informatiestroom. Met de ingebruikname van een nieuw digitaal raamwerk en een deal met de martkleider op het gebied van persoonlijke gezondheidsdossiers Patients Know Best (PKB) kunnen in principe 20 miljoen inwoners informatie van de National Health Servive (NHS) ontsluiten en beheren.

Londen nam in januari als eerste gemeente het door de NHS ontwikkelde Health System Support Framework (HSSF) in gebruik. Hiermee wordt het voor zorgaanbieders binnen de NHS mogelijk om op makkelijke en veilige wijze informatie te delen met inwoners. Om de informatieketen sluitend te maken is PKB nu door Londen aangewezen als preferred provider van het persoonlijke gezondheidsdossier waarmee inwoners hun eigen medische informatie kunnen ontsluiten en beheren.

Zelfmanagement

PKB-oprichter en CEO Mohammad Al-Ubaydi ziet in de overeenkomst met Londen een belangrijke stap op weg naar een beter geïntegreerde zorg, met betere uitkomsten en meer ruimte voor zelfmanagement. “Het NHS-model beweegt zich steeds richting ondersteuning van zelfmanagement, zodat mensen langer thuis kunnen blijven. De corona-epidemie heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat patiënten makkelijk en veilig digitaal toegang hebben tot hun eigen gezondheidsdata. Betere informatie zorgt voor een groter gevoel van eigenaarschap. Dit verbetert niet alleen de ervaring van de individuele patiënt, maar helpt ook de al maar groeiende druk op de NHS te verlichten.”

Uitbreiding in Nederland

PKB is in Nederland bekend onder meer vanwege de samenwerking met Reumazorg ZWN. Voor PKB is de opschaling van eigen activiteiten in Londen aanleiding om de blik nadrukkelijker op andere Europese landen, waaronder Nederland, te richten. “Voor ons is dit een een logisch moment om verder te kijken dan alleen Groot-Brittanië en onze energie te richten op landen als Nederland, waar we al actief zijn, en Duitsland”, aldus voorzitter Richard Smith van de raad van commissarissen in Zorgvisie.

