V&VN reageert bezorgd op besluit minister Sterk over scholing zorgmedewerkers

Als zorgwerkgevers meer moeten betalen aan de bij- en nascholing van medewerkers, zoals VWS wil, moeten daar ook goede afspraken voor worden gemaakt. Dit laat V&VN-voorzitter Bianca Buurman weten in een reactie op een Kamerbrief van minister Mirjam Sterk.

Sterk schreef vorige week dat op de lange termijn werkgevers reguliere bij- en nascholingsactiviteiten voor zorgmedewerkers zelf moeten financieren. Sterk houdt hierbij rekening met het arbeidsmarkttekort en zal niet drastisch snoeien in de subsidieregelingen, maar stapsgewijs het instrumentarium voor opleiden heroverwegen. Veel subsidieregelingen voor opleidingen zouden niet effectief zijn, concludeert de minister na onderzoek van SEO Onderzoek.

Blijven investeren

“Het is nog onduidelijk hoe werkgevers hiermee om moeten gaan. En dat is heel zorgelijk”, aldus Buurman over de richting die Sterk kiest. “In een tijd van enorme personeelstekorten is het juist van levensbelang om te blijven investeren in verpleegkundigen en verzorgenden. En dat doe je onder andere door het aanbieden van scholing.”

“Met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord hebben partijen wel afspraken gemaakt, maar die zijn echt nog niet concreet genoeg. Zonder gezamenlijke ambities en goede afspraken, bijvoorbeeld over voldoende en goede stages, opleiden en ontwikkeling, wordt dat op het spel gezet. Dat kunnen we ons niet permitteren.”

Buurman benadrukt dat jaarlijks 10 procent van het zorgpersoneel de sector verlaat. “Scholing, praktijkleren en professionele ontwikkeling zijn een belangrijke factor voor behoud van verpleegkundigen en verzorgenden. Wij roepen al langer dat er een nationale strategie nodig is om iets te doen aan de personeelstekorten bij cruciale beroepen, zoals de zorg. We moeten ervoor zorgen dat mensen blijvend voor het vak kiezen én ze behouden.”