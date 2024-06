LUMC benoemt nieuw lid raad van bestuur

Het LUMC is voor Marlies Reinders (1973) bekend terrein, zo laat de organisatie weten. Zij heeft 15 jaar bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gewerkt als internist-nefroloog en veel werk verricht op onderzoeks- en opleidingsgebied van niertransplantatie. Vanaf 2020 is zij verbonden aan het Erasmus MC als voorzitter van het transplantatie instituut, sectorhoofd nefrologie en transplantatie en hoogleraar Inwendige Geneeskunde, Niertransplantatie.

Reinders zal zich vooral inzetten op samenwerken in kennisnetwerken om zo de nieuwste behandeling voor zoveel mogelijk patiënten toegankelijk te maken. “Daarnaast moeten we goed kijken naar de maatschappelijke uitdagingen, en daar ons onderzoek en onderwijs op afstemmen. Zo neemt het aantal patiënten die chronisch ziek zijn toe. Hoe kunnen we dit voorkomen, hoe kunnen we beter voorspellen welke gezondheidsrisico’s mensen lopen, en hoe kan technische vernieuwing hierbij helpen? Ik zie daar een belangrijke rol voor het LUMC weggelegd”, aldus de aankomend bestuurder.